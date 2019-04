Bergs Timber schickt 19.000 m³ per Schiff in die USA

Am 3. April ist die MS Saga Future mit 19.000 m³ Nadelschnittholz aus den Sägewerken von Bergs Timber aus dem Hafen von Oskarshamn ausgelaufen. Nach Unternehmensangaben ist die Lieferung eine der Größten, die Bergs Timber bisher in die USA abgewickelt hat. Bergs Timber unterhält bereits seit mehreren Jahren ein Importlager, über das Kunden in den USA beliefert werden.