Zschokke übernimmt Vorsitz im Bauwerk Boen-Board

Die Anteilseigner der Bauwerk Boen Group haben auf der am 19. September durchgeführten außerordentlichen Hauptversammlung Alexander Zschokke als neues Mitglied in das Board of Directors gewählt. Auf der nachfolgenden konstituierenden Sitzung wurde Zschokke zum neuen Vorsitzenden bestimmt. Der bisherigen Vorsitzende Dominik Sauter wird dem Verwaltungsrat auch weiterhin angehören. Weitere Mitglieder sind Jens Richard Andersen, Thomas Gerosa und Bjørn Rasmussen.



Zschokke hatte verschiedene Managementpositionen bei mehreren Unternehmen aus der Industrie, der Mode und der Medizintechnologie. Zuletzt war er seit 2012 President und CEO der Franke Holding AG, ist dort im März allerdings aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen über die weitere Unternehmensentwicklung ausgeschieden. Bei Franke hat er unter anderem die Ende März 2016 abgeschlossene 25 %-Beteiligung an der Duravit AG eingefädelt; bei Duravit gehörte er anschließend bis zu seinem Ausscheiden bei Franke dem Aufsichtsrat an. Weitere Aufsichtsratspositionen hat er seit 2016 bei der Vitra Group und seit September 2018 bei der Vizona-Ansorg Group.



Die aktuelle Geschäftsführung der Bauwerk Boen Group setzt sich aus Klaus Brammertz als President und CEO, Peter Schmitter als CFO, Thorleif Hals als Chief Supply Chain Officer, Michael Kummer als Chief Human Resources Officer, Christian Koch, Arturas Šumakaris und Geir Wåland zusammen. Koch ist als Chief Production Officer Southern Rim und Vice President für die Produktionsaktivitäten in St. Margrethen/Schweiz und Durdevac/Kroatien verantwortlich, Šumakaris leitet als Chief Production Officer Northern Rim und Vice President das Werk im litauischen Kietaviskes sowie die zugeordneten Zulieferbetriebe. Wåland ist President Boen Brand. Die durch das Ausscheiden von Ansgar Igelbrink vakante Position des President Bauwerk Brand wird interimistisch von Brammertz mitverantwortet.