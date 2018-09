ZDB rechnet im Mehrfamilienhausbau mit Anstieg um 12 %

Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) prognostiziert für 2018 eine Zunahme der in Mehrfamilienhäusern fertiggestellten Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr um 12 % auf 138.000 Einheiten. 2019 sollen die Fertigstellungen laut der heute vom ZDB vorgestellten Halbjahresbilanz um 7 % auf 148.000 Einheiten zulegen. Mit der für 2018 prognostizierten Fertigstellungsrate würde der höchste Wert der vergangenen 19 Jahre erreicht. 1999 lagen die Wohnungsfertigstellungen in dieser Gebäudeart mit 167.416 Einheiten deutlich höher.



In Ein- bis Zweifamilienhäusern sollen laut der ZDB-Prognose im laufenden Jahr 108.000 Wohnungen fertiggestellt werden, ein Plus von 2 %. 2019 wird eine etwas stärkere Zunahme um 4 % auf 112.000 Einheiten erwartet. Die im Rahmen von Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden errichteten Wohnungen sollen 2018 und 2019 relativ stabil bei 35.000 Einheiten liegen. In neuen und bestehenden Wohn- und Nichtgebäuden rechnet der ZDB im laufenden und kommenden Jahr mit Zuwächsen um jeweils 5 % auf insgesamt 300.500 bzw. 314.500 Fertigstellungen.