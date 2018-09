Westag & Getalit: Schoten übernimmt Vorsitz im Aufsichtsrat

Auf der am Freitag in Rheda-Wiedenbrück durchgeführten Hauptversammlung wurden Matthijs Schoten, Joris Beerman und Stefano Mion neu in den Aufsichtsrat der Westag & Getalit AG gewählt. Damit spiegeln sich die seit dem 21. August geänderten Eigentumsverhältnisse in der Besetzung des Aufsichtsrats wider. Die bisherigen Vertreter der Anteilseigner Klaus Pampel, Dr. Joachim Schönbeck und Jürgen Heite sind mit der Hauptversammlung auf eigenen Wunsch aus dem Gremium ausgeschieden. Pedro Holzinger, der den bisherigen Mehrheitsaktionär Gethalia Foundation vertreten hat, wurde wiedergewählt. Die neugewählten Mitglieder Schoten, Beerman und Mion vertreten den neuen Mehrheitsaktionär Broadview Industries, der nach Übertragung der Gethalia-Anteile und Abschluss des öffentlichen Übernahmeangebots inzwischen 58,3 % des Grundkapitals und 83,4 % der Stimmrechte hält.



Schoten ist Vorstand von Broadview Industries und der übergeordneten Broadview Holding. Beerman ist als Legal Counsel für die Broadview Holding tätig, Mion ist CEO des bereits seit Anfang 2008 zur Broadview Holding gehörenden italienischen Schichtstoffhersteller Arpa Industriale. Die Arbeitnehmer von Westag & Getalit werden im neuen Aufsichtsrat von Dietmar Lewe und Kevin Zehles vertreten. Lewe war bereits Mitglied im Aufsichtsrat, Zehles hat die Position von Heinz-Georg Großerohde übernommen. In der nach der Hauptversammlung durchgeführten konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Schoten zum Vorsitzenden und Beerman zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.