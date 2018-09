Weniger Anbieter von Terrassendielen auf GaLaBau-Messe

Auf der vom 12. bis 15. September in Nürnberg stattfindenden Messe GaLaBau sind weniger Anbieter von Terrassendielen als noch 2016 vertreten. In der Kategorie „Holzbaustoffe im Außenbereich“ weist die NürnbergMesse 53 Aussteller aus, nachdem es bei der Messeausgabe vor zwei Jahren in diesem Bereich noch 65 Unternehmen waren. Davon entfallen auf die Unterkategorie „Terrassenbeläge und -systeme aus Holz“ 30 Aussteller, vier weniger als noch 2016.



Allerdings sind dabei auch einige Anbieter von Terrassendielen wie die norwegische Kebony erstmals auf der GaLaBau. Das auf die chemische Modifizierung von Holz mit Hilfe von Fulfurylalkohol ausgerichtete Unternehmen mit Werken in Vold/Norwegen und Kallo en Lillo im Hafengebiet von Antwerpen/Belgien wird in Nürnberg aus Pinus radiata hergestellte Terrassendielen der Sortierung „Kebony clear“ vorstellten. Für die 22 x 143 mm großen Dielen verfügt Kebony seit Februar 2017 über eine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (Nr. Z-9.1-863).