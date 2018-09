Verkauf von Impuls und Puris ist abgeschlossen

Der Verkauf der verbundenen Unternehmen Impuls Küchen und Puris Bad an die Beteiligungsgesellschaft Brimax und den Geschäftsführer der beiden Unternehmen, Georg Billert, ist vollständig vollzogen. Das haben Impuls Küchen und Puris heute in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgegeben. Die Freigabe durch das Bundeskartellamt ist am 30. August erfolgt. Die Übernahmepläne waren am 2. August bekannt gegeben und bei der Behörde zur Prüfung angemeldet worden. Verkäufer ist die Steinhoff Möbel Holding. Die Brimax-Beteiligungsgesellschaft wird von Gesellschaftern des Küchenmöbelherstellers Schüller kontrolliert.