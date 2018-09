Venator will Papiergeschäft von Tronox übernehmen

Der US-amerikanische Titandioxidhersteller Tronox will sein europäisches Papierindustriegeschäft an die Anfang August 2017 über ein Initial Public Offering (IPO) aus der Huntsman Corp. ausgegliederte Venator Materials plc abgeben. Mit dieser Mitte Juli getroffenen Vereinbarung wird eine der von der Europäischen Kommission gemachten Auflagen für die geplante Übernahme des Titandioxidherstellers Cristal Global durch Tronox erfüllt. Die Generaldirektion Wettbewerb der EU-Kommission, die im Zuge einer am 20. Dezember eingeleitet Phase II-Prüfung Mitte März ein sogenanntes „Statement of objections“ abgegeben hatte, hat daraufhin am 20. August die geplante Transaktion genehmigt.