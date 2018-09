VdDK hält 2018 Umsatzplus von 3-4 % für möglich

Der VdDK rechnet für die deutsche Küchenmöbelindustrie im Gesamtjahr 2018 mit einer Umsatzsteigerung von 3-4 %. Das hat VdDK-Hauptgeschäftsführer Dr. Lucas Heumann heute auf der Fachmesse „Area30“ in Löhne bekannt gegeben.



Im Juli hat die Küchenmöbelindustrie ihren Umsatz um 17,1 % auf 382,6 Mio € ausgebaut. Der Anstieg ist in etwa gleichen Teilen auf das Inland und das Ausland zurückzuführen. Im Inland wurde ein Zuwachs von 17,2 % auf 222,1 Mio € erreicht, im Ausland lag das Plus bei 16,9 % auf 160,5 Mio €. Vom Auslandsumsatz entfielen 116,6 Mio € (+16,5 %) auf die Eurozone. Die Exportquote hat entsprechend der leicht besseren Entwicklung im Inland um 0,1 Prozentpunkt auf 41,95 % abgenommen.



Kumuliert über die ersten sieben Monate hat der Gesamtumsatz um 5,6 % auf 2,885 Mrd € zugelegt. Das Wachstum wurde in erster Linie vom Ausland getragen, wo ein Zuwachs von 8,4 % auf 1,170 Mrd € erzielt wurde. In der Eurozone ist das Plus mit 9,5 % auf 889,8 Mio € sogar noch höher ausgefallen. Im Inland hat der Umsatz um 3,7 % auf 1,695 Mrd € zugenommen.



Laut dem internen Auftragspanel des VdDK lag der Auftragseingang per Ende Juli wertmäßig um 11,5 % im Plus. In den ersten acht Monaten wurde ein wertmäßiger Zuwachs von 9,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erreicht. Das interne Auftragspanel erfasst nur Daten marktaktiver Unternehmen.



Heumann geht davon aus, dass sich die seit Oktober 2017 sichtbaren Auswirkungen der Insolvenz der Alno AG bis spätestens zum vierten Quartal verflüchtigen werden. Seit jenem Zeitpunkt wurde der Auftragseingang ohne Alno mit den Vorjahreswerten inklusive Alno verglichen. Daher ist laut dem Verband eine Verzerrung der Auftragsstatistik eingetreten.