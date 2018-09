USA: Rückgang der Schnittholzpreise hat sich verstärkt

Auf dem US-amerikanischen Nadelschnittholzmarkt hat der Preis für das Leitsortiment SPF 2x4 #2&Btr ex mill in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche um 57 US$/1.000 bdft nachgegeben. Gegenüber Anfang Juni (655 US$/1.000 bdft) ergibt sich laut Random Lengths ein Preisrückgang um 41,2 %. Im Vergleich zum Vorjahreswert beträgt das Minus 9,0 %.



Der Framing Lumber Composite Price (FLCP) hat in der dritten Septemberwoche mit 423 US$/1.000 bdft um 18 US$/1.000 bdft niedriger als in der Vorwoche notiert. Im Vergleich zu Anfang Juni und zum Vorjahr beläuft sich das Minus 27,3 % bzw. 1,4 %.

Nach Einschätzung von Random Lengths sind Schnittholzaufträge innerhalb der US-amerikanischen Sägeindustrie umkämpft. Infolgedessen haben sich die bereits in den vorangegangenen Wochen verzeichneten Preissenkungen zuletzt noch beschleunigt.