USA: Nadelschnittholzpreise haben weiter nachgegeben

Auf dem US-amerikanischen Nadelschnittholzmarkt ist der Preis für das Leitsortiment SPF 2x4 #2&Btr ex mill bis Mitte September im Vergleich zu Ende Juli um 15,8 % auf 442 US$/1.000 bdft gesunken. Gegenüber dem Anfang Juni erreichten Allzeithoch lag der von Random Lengths ermittelte Preis 32,5 % niedriger. Im Vergleich zum Vorjahreswert ergibt sich ein Plus von 6,3 %.



Die Notierung für den Framing Lumber Composite Price (FLCP) hat mit 441 US$/1.000 bdft den Juliwert um 10,2 % verfehlt. Der Vorjahreswert wird allerdings um 4,8 % übertroffen.



Nach Einschätzung von Random Lengths haben sich Abnehmer bis Mitte September, wie bereits in den Vormonaten, aufgrund eines ausreichenden Angebots mit Käufen zurückgehalten. Hohe Lagerbestände in den Sägewerken sowie gesunkene Auftragsreichweiten haben dazu geführt, dass Anbieter Kunden weiterhin Rabatte einräumen, um den Fertigwarenabfluss in Bewegung zu halten. Holzhändler haben die jüngsten Preisrücknahmen verschiedentlich für Lageraufstockungen genutzt.