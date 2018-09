USA: Anhörungen über Zusatzzölle sind abgeschlossen

Das US-amerikanische Amt des Handelsbeauftragten (USTR) hat am 27. August die Anhörung zur Einführung von zusätzlichen Zöllen auf Importe aus China abgeschlossen. Bei den am 17. August angekündigten und am 20. August begonnenen und an sechs Tagen durchgeführten Anhörungen konnten Interessenvertreter zu folgenden Punkte Stellung nehmen: Höhe des Zusatzzolls, den Verbleib und die Entfernung von Warentarifnummern auf einer bereits seit 17. Juli bekannten und unter der Federal Register Number 2018-15090 veröffentlichten Liste und die Aufnahme von zusätzlichen Warentarifnummern in die Liste. Neben den öffentlichen Anhörungen können noch bis 6. September schriftliche Stellungnahmen eingereicht werden.



Die nun abgeschlossene Anhörung betrifft die von US-Präsident Donald Trump erstmals am 10. Juli geforderten Zusatzzölle mit einem Warenwert von 200 Mrd US$. Damals waren 10 % Aufschlag vorgeschlagen worden. Am 1. August war die Forderung auf 25 % ausgeweitet worden. In den USA wird damit gerechnet, dass die Bestimmungen über Zusatzzölle Anfang Oktober in Kraft treten könnten. Laut einem Bericht von Bloomberg vom 30. August fordert Präsident Trump allerdings eine Erhebung bereits ab 7. September.



Im Unterschied zu dem bereits seit 7. August bzw. 6. Juli eingeforderten Zusatzzöllen von 25 % auf Warenwerte von 16 Mrd US$ und 34 Mrd US$, die abgesehen von einigen für die Holzindustrie relevanten Maschinen und für die Leimherstellung relevanten Rohstoffen noch kaum Folgen für die Branche hatten, umfasst die im Zuge der 200 Mrd US$-Zölle veröffentlichte Liste zahlreiche Holzprodukte, Maschinen und Chemie-Rohstoffe.



Liste Zusatzzoll 200 Mrd US$ Warenwert