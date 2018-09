US-Wohnungsbau hat sich im Juli kaum erholt

Der US-amerikanische Wohnungsbau hat in der Zwölfmonatsperiode bis einschließlich Juli gegenüber der Vergleichsperiode bis Ende Juni nur leicht zugelegt. Nach Angaben des U.S. Census Bureau und das U.S. Department of Housing and Urban Development haben die Housing Starts in der Berichtsperiode um 0,9 % auf 1,168 Mio Einheiten zugenommen. Immerhin konnte damit der im Juni verzeichnete Rückgang um 12,3 % gestoppt werden. Bei Einfamilienhäusern lagen die Housing Starts im Juli mit 862.000 Einheiten um 0,9 % über dem Vormonat. Die Housing Starts in Mehrfamilienhäusern sind um 3,1 % auf 303.000 Einheiten gestiegen.



Die Baugenehmigungen haben sich im Berichtsmonat um 1,5 % auf 1,311 Mio Einheiten erhöht. Zugenommen haben auch die Genehmigungen für Einfamilienhäuser (+1,9 % auf 869.000 Einheiten) und für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (+1,7 % auf 410.000 Einheiten). Für Wohnungen in Zwei- bis Vierfamilienhäusern wurden dagegen mit 32.000 Einheiten 11,1 % weniger Genehmigungen erteilt.



Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen hat im Juli um 1,7 % auf 1,188 Mio Einheiten nachgegeben. Eine Abnahme der fertiggestellten Einfamilienhäuser (-5,2 % auf 814.000 Einheiten) konnte nur teilweise durch einen Anstieg der Fertigstellungen von Mehrfamilienhäusern (+8,2 % auf 371.000 Einheiten) ausgeglichen werden.