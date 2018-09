US-Housing Starts haben im August um 9,2 % zugelegt

In den USA haben die Housing Starts in der Zwölfmonatsperiode bis einschließlich August im Vergleich zu den zwölf Monaten bis Juli um 9,2 % auf 1,282 Mio Einheiten zugenommen. Im Vormonat hatten sich die Housing Starts nur um 0,9 % erhöht. Das U.S. Census Bureau und das U.S. Department of Housing and Urban Development weisen in ihrem aktuellen Monatsbericht für Einfamilienhäuser einen Anstieg um 1,9 % auf 876.000 Housing Starts aus. Bei Mehrfamilienhäusern wurde eine stärkere Zunahme um 27,3 % auf 392.000 Einheiten verzeichnet.



Die Baugenehmigungen haben in den zwölf Monaten bis einschließlich August mit 1,229 Mio Einheiten den Vormonatswert um 5,7 % verfehlt. Damit hat die im Juli verzeichnete positive Entwicklung wieder ins Minus gedreht. Im laufenden Jahr hatten die Baugenehmigungen außerdem im März (+2,5 %) zugelegt, während in den übrigen Monaten jeweils Rückgänge verzeichnet wurden. In der Zwölfmonatsperiode bis einschließlich August wurden 820.000 Einfamilienhäuser (-6,1 %) und 370.000 Wohnungen (-8,0 %) in Mehrfamilienhäusern genehmigt. Die Rückgänge konnten nur teilweise durch eine Zunahmen der Genehmigungen für Wohnungen in Zwei- bis Vierfamilienhäusern (+39,2 % auf 39.000 Einheiten) kompensiert werden.



Die Fertigstellungen lagen in der Berichtsperiode mit 1,213 Mio Einheiten um 2,5 % über dem Vormonatswert. Im Juli hatten die Fertigstellungen um 1,7 % nachgegeben. In der Berichtsperiode stand einem Anstieg der fertiggestellten Einfamilienhäuser (+11,6 % auf 923.000 Einheiten) eine Abnahme der Wohnungsfertigstellungen in Mehrfamilienhäusern (-18,6 % auf 285.000 Einheiten) gegenüber.