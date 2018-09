Umsatz mit Kindermöbeln hat insgesamt 2,4 Mrd € erreicht

Die deutsche Möbelindustrie hat mit Kindermöbeln im vergangenen Jahr einen Umsatz von 2,4 Mrd € erwirtschaftet. Das hat der VDM gestern auf seiner Pressekonferenz anlässlich der Fachmesse „Kind und Jugend“ in Köln bekannt gegeben. Das Importvolumen lag bei 1,7 Mrd €. Die deutschen Exporte von Kindermöbeln bewegen sich auf einem vom Verband nicht näher bezifferten geringen Niveau.



Mit der Inlandsproduktion und den Importen wurde in Summe ein Marktvolumen für Kindermöbel von 4,1 Mrd € und ein Möbelhandelsumsatz von 4,5 Mrd € erzielt. Der Anteil der verkauften Kindermöbel ist nach Verbandsangaben im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. Pro Kind geben Eltern 412 € pro Jahr für Kindermöbel aus.



Die Herausforderungen der Branche sieht der VDM künftig darin, dem Druck der preisgünstigen Importware standzuhalten. Die Anzahl der Kinder in Deutschland nimmt hingegen wieder zu. So ist die Geburtenrate 2017 um 7 % gestiegen und auch für das laufende Jahr wird eine leichte Steigerung erwartet.