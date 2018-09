Titus-Gruppe: Mehrere Veränderungen im Management

In den vergangenen Monaten hat die im Bereich Möbelbeschläge tätige Titus-Gruppe drei Veränderungen im Management vorgenommen. Bereits zum 1. Februar war Tadej Gosak zum CEO von Titus Europe ernannt worden. Im August hat Holger Geesmann, der erst im Juli als Sales Director Europe zur Titus-Gruppe gewechselt war, bei Titus Europe die CCO-Position übernommen. Zuvor war Geesmann rund 20 Jahre für den deutschen Beschlaghersteller Hettich tätig.



Felix Nieburg wechselt vom türkischen Beschlaghersteller Samet zur Titus-Gruppe. In seiner Funktion als Regional Sales Manager wird er den Vertrieb von Möbelbeschlägen in der DACH-Region leiten. Nach Angaben von Titus war Nieburg bei der deutschen Samet- Tochtergesellschaft seit Dezember 2013 unter anderem als Business Development Manager tätig. Davor hatte er seit Januar 2012 als Produktmanager für Kesseböhmer gearbeitet.