Terrassendielen-Importeur terrasystems ist insolvent

Der Importeur und Großhändler von Terrassendielen, Sichtschutz- und Fassadensystemen terrasystems in Brilon hat vorgestern am Amtsgericht Arnsberg Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde Dr. Wolfgang Köhler von der Kanzlei Köhler & Partner Rechtsanwälte in Lippstadt bestellt. Köhler hatte bereits zahlreiche Verfahren in der Holzbranche, darunter besonders in der Möbelindustrie begleitet.



terrasystems importiert und vertreibt unter dem Markennamen „biwood“ in den Produktlinien „biwood Diele light“ und „biwood Diele pro“ Terrassendielen, Fassadenelemente und Sichtschutzelemente aus BPC, einem Composite-Werkstoff bei dem statt Holz laut Firmenhomepage Bambus eingesetzt wird. Die Produktlinie „biwood“ UltraShield“ besteht dagegen aus WPC. Der Vertrieb der biwood-Produkte erfolgt in nennenswertem Umfang an Kooperationen. Auf der Homepage von terrasystems sind Eurobaustoff, hagebau, die Baustoffmarkt-Gruppe, Bauvista und die RWZ Raiffeisen aufgeführt. Zur Fortführung des Geschäftsbetriebs gibt es vom Büro des vorläufigen Insolvenzverwalters derzeit noch keine Angaben, da zur Stunde in Brilon eine Betriebsversammlung durchgeführt wird.



Die bevorstehende Antragstellung war von terrasystems den Einkaufskooperationen bereits Anfang der Woche angezeigt worden. Offensichtlich ist es durch das Verfahren bereits bei einigen Kooperationen im Zusammenhang mit dem Insolvenzantragsverfahren zu Engpässen gekommen. In diesem Zusammenhang weist der niederländische Importeur und Großhandelsunternehmen Felix Clercx über die Holz & Service Handelsagentur darauf hin, dass das die unter dem Namen FUN-Deck UltraShield vertriebene WPC-Diele vom gleichen chinesischen Hersteller stammt und ab Lager für die DACH-Region und die Benelux-Staaten verfügbar ist.