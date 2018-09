Steinhoff und Seifert haben Kaufvertrag geschlossen

Die Steinhoff International Holdings und der frühere Joint Venture-Partner Dr. Andreas Seifert haben heute eine Verkaufsvereinbarung für den restlichen 50 %-Anteil an der Steinhoff-Tochtergesellschaft Poco unterzeichnet. Mit der Übernahme wird Seifert künftig alle Anteile an Poco halten. Neben dem 50 %-Anteil, den die zum Steinhoff-Konzern gehörende LiVest GmbH hält, sind weitere nicht näher bestimmte Immobilien Teil der Transaktion. Der Kaufpreis wurde auf 270,7 Mio € festgelegt. Auch die Schulden von Poco in Höhe von 140 Mio € werden mit übernommen. Mit dem Closing soll der seit mehreren Jahren andauernde Rechtsstreit zwischen Steinhoff und Seifert beigelegt werden.



Das Closing unterliegt allerdings noch verschiedenen aufschiebenden Bedingungen, unter anderem der Zustimmung durch die deutsche und österreichische Kartellbehörden sowie der Beendigung des Rechtsstreits mit der Familie Pohlmann. Darin fechtet die Familie Pohlmann den 2015 erfolgten Verkauf ihres LiVest-Anteils an den Steinhoff-Konzerns an.