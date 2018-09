Södra rechnet in Götaland mit 1,5 Mio m³ Käferholz

Nach aktuellen Erhebungen der schwedischen Södra ist im laufenden Jahr in der Region Götaland mit einem Käferholzaufkommen in Höhe von rund 1,5 Mio m³ zu rechnen. Allein in den in den Waldgebieten der Södra-Mitglieder, die etwa die Hälfte der Waldfläche in der Region repräsentieren, beträgt der in insgesamt 200 Waldgebieten bis Ende August erhobene Käferholzanfall aktuell rund 750.000 m³. Nach Angaben von Olof Hansson, Leiter von Södra Skog, zeichnet sich im Südosten der Region ein überdurchschnittlich hoher Käferholzanfall ab, während sich die Schäden in den weiter westlich gelegenen Gebieten auf einem eher durchschnittlichen Niveau bewegen.