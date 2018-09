Senoplast hat am Standort Piesendorf 6,1 Mio € investiert

Der Kunststoffverarbeiter Senoplast Klepsch hat mit der offiziellen Eröffnung einer neuen Produktions- und Lagerhalle am 15. September die erste Phase zur Erweiterung des Werkes am Stammsitz Piesendorf abgeschlossen. Für den Bau der Halle, die auf einer Bruttogeschossfläche von 3.600 m² über zwei separate Bereiche verfügt, wurden nach Angaben des Unternehmens insgesamt 6,1 Mio € aufgewendet. Mit den Bauarbeiten war Mitte September 2017 begonnen worden. Zum damaligen Zeitpunkt hatte Senoplast Klepsch eine Fertigstellung bis April 2018 avisiert.

Die neue Halle bietet zum einen zusätzliche Lagermöglichkeiten. Zum anderen wurde sie bereits für die Installation von zwei weiteren Extrusionslinien vorbereitet. Auf diesen sollen nach Angaben des Unternehmens zukünftig Kunststoffplatten sowie Folien zum Thermoformen produziert werden.



Senoplast Klepsch produziert in Piesendorf sowie am mexikanischen Standort Querétaro coextrudierte Kunstoffplatten und -folien. Die Produkte der Marke „senosan“ werden unter anderem an Möbel- und Türenhersteller vermarktet. Weitere Einsatzgebiete liegen zum Beispiel in der Sanitär- und Kühlgeräteindustrie. Die ebenfalls zur Klepsch Group gehörende Senosan GmbH vertreibt speziell für die Möbelbranche produzierte Kunststofffolien.