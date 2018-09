Sedus Stoll verlegt Firmensitz von Waldshut nach Dogern

Der Büromöbelhersteller Sedus Stoll verlegt seinen Firmensitz von Waldshut nach Dogern. Im kommenden Frühjahr werden daher auch die noch zuletzt in Waldshut verbliebenen rund 30 Mitarbeiter der Abteilungen Marketing und Vertrieb in das neu errichtete Bürogebäude in der Nachbargemeinde umziehen. Im Jahr 2011 war bereits die Entwicklungs- und Versuchsabteilung neben der Produktion in Dogern angesiedelt worden.



In Dogern fertigt Sedus Stoll Büro-, Konferenz- und Bistrostühle, Stellwand- und Screensysteme, Loungemöbel- und Sofasysteme. Am zweiten Produktionsstandort im nordrhein-westfälischen Geseke ist die Fertigung von Schranksystemen, Containern, Schreibtischsystemen, Konferenztischen und -anlagen konzentriert.



Sedus Stoll produziert ausschließlich auftragsbezogen und ab Losgröße 1. Das Unternehmen ist in rund 50 Ländern aktiv und hat im Geschäftsjahr 2017 mit 900 Mitarbeitern einen Umsatz von 191,2 Mio € erwirtschaftet.