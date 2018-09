Rehau GmbH und MB Barter & Trading werden fusioniert

Die Rehau Verwaltungszentrale AG will die im weltweiten Handel mit Kunststoff- und Stahlprodukten tätige MB Barter & Trading AG (MBT) mit Sitz in Steinhausen/Schweiz übernehmen. In der Folge sollen die zu MB Barter & Trading gehörenden Handelsunternehmen mit der wie die Rehau-Holding in Muri ansässigen Handels- und Einkaufsgesellschaft Rehau GmbH sowie deren weltweiten Tochtergesellschaften in einem neuen Unternehmen zusammengeführt werden. Beide Unternehmen haben am 13. September eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Die Transaktion soll nach Erfüllung der üblichen Bedingungen und Eingang der kartellbehördlichen Genehmigungen im vierten Quartal abgeschlossen werden.



Der Verwaltungsrat des durch die Fusion entstehenden Unternehmens, dessen neuer Name bis zum Closing bekannt gegeben werden soll, wird sich aus Jobst Wagner als Vorsitzendem und Thomas Endres zusammen. Die Geschäftsleitung wird Dr. Stefan Girschik als CEO, Philipp Endres als stellvertre-tendem CEO und Marco Zahnd als CFO übertragen. Wagner ist Verwaltungsratsvorsitzender der Rehau-Gruppe, Girschik ist stellvertretender CEO der Rehau-Gruppengeschäftsleitung. Thomas und Philipp Endres gehören zu der bisherigen Eigentümerfamilie von MB Barter & Trading.



Das durch die Fusion der Rehau-Handelsaktivitäten mit MB Barter & Trading entstehende Unternehmen soll auf einen Jahresumsatz von rund 2,5 Mrd US$ kommen. Die vor allem in den Produktbereichen Standard- Polymere, PET sowie Kautschuk tätige MB Barter & Trading betreibt weltweit 30 Standorte und beschäftigt rund 250 Mitarbeiter. Aktueller CEO ist Philipp Endres. Das Handelsgeschäft wird ergänzt durch zwei unter MBT PolyTapes GmbH und Re-Pak Folien GmbH firmierende Produktionsgesellschaften, die PE-basierte Oberflächenschutzfolien für den Einsatz in der Fenster- und Bauindustrie, der Kunststoff- sowie der Aluminium- und Stahlindustrie herstellen.