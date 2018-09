Rauser wird Vice President bei Komatsu Forest in Umeå

Bernd Rauser wechselt in die Unternehmenszentrale von Komatsu Forest nach Umeå/Schweden. Dort wird er ab 15. September als Vice President Customer Service Business auf Ulf Nilsson nachfolgen. Nilsson hat den Bereich, in dem das weltweite After Market-Geschäft des Forstmaschinenherstellers zusammengefasst ist, seit 2010 verantwortet. Er wird bei Komatsu Forest künftig für weltweite strategische Projekte zuständig sein.



Rauser ist seit August 2000 Geschäftsführer des deutschen Tochterunternehmens Komatsu Forest GmbH bzw. der Vorgängergesellschaft Partek Forest. Zusätzlich hat er 2004 die Leitung der Vertriebszentrale Europa übernommen. Die Geschäftsführung in Vöhringen ist am 1. Januar 2007 um Dr. Jürgen Munz erweitert worden, der nun auch die Aufgaben von Rauser übernehmen wird.