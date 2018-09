QuMei hat Ekornes-Übernahme planmäßig abgeschlossen

Der chinesische Möbelhersteller und -händler QuMei Home Furnishings Group hat die Übernahme des norwegischen Polstermöbelherstellers Ekornes planmäßig mit Wirkung zum 29. August abgeschlossen. Das geht aus einer noch am selben Tag veröffentlichten Börsenmitteilung hervor.



Im Rahmen des am 23. Mai von QuMei unterbreiteten freiwilligen Übernahmeangebots hat QuMei Home Furnishings 32.546.494 Aktien und die luxemburgische QuMei Runto S.à.r.l. weitere 3.742.012 Aktien an Ekornes erworben. Die Transaktion wird über die Tochtergesellschaft QuMei Investment AS abgewickelt, die damit aktuell insgesamt 98,36 % der Anteile an Ekornes hält. Die verbleibenden Minderheitsanteile will QuMei über ein Squeeze-out erwerben. Im Anschluss soll Ekornes dann von der Osloer Börse genommen werden.