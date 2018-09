Pervanovo kauft Jovic Furnierwerk Furnir Otok ab

Im Anschluss an die am 20. August 2018 abgeschlossene Klärung der Gesellschafterverhältnisse zwischen der Faunus und Jozo Jovic über die Anteile an dem kroatischen Furnierwerk Furnir Otok hat Pervanovo Invest alle Anteile von Jovic übernommen. Dies geht aus einer gestern von Pervanovo Invest veröffentlichten Mitteilung hervor. Nachdem der nicht bekannt gegebene Kaufpreis für das Werk bereits bezahlt ist, wird das Closing bis Mitte September erwartet. Pervanovo hatte bereits vor rund einem Jahr Verhandlungen mit Jovic begonnen. Diese haben sich durch die unklaren Eigentumsverhältnisse aber länger als geplant hingezogen.



Das Furnierwerk in Otok wird künftig als Bjelin Otok firmieren. Dabei soll künftig zum einen Furnier für die Powder-basierten Hartbodenbeläge der Marke „Woodura“ produziert werden. Zum anderen sollen aber auch die Bestandskunden von Furnir Otok weiter beliefert werden. In einem ersten Schritt wird deshalb die Produktion von derzeit 7,5 Mio m² auf 15 Mio m² erhöht. In einem zweiten Schritt soll die Produktion auf 20 Mio m² ausgebaut werden, was rund der Hälfte der aktuellen gesamten Furnierproduktion in Kroatien von schätzungsweise 40 Mio m² entsprechen würde. Für das laufende Jahr hat das Furnierwerk einen Rundholzliefervertrag mit dem kroatischen Staatsforstbetrieb Hrvatske Šume über 8.000 fm Eicherundholz abgeschlossen.