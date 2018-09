Pelletpreise sind im September um 1,4 % gestiegen

Der durchschnittliche Endverbraucherpreis beim Einkauf von 6 t A1-Pellets hat im September gegenüber dem Vormonat um 1,4 % auf 240,92 €/t zugelegt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergibt sich ein um 3,5 % höherer Durchschnittspreis. Laut dem gestern vom Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV) veröffentlichten Preisbericht beträgt der Endverbraucherpreis beim Einkauf von 26 t Pellets aktuell im bundesweiten Durchschnitt 224,64 €/t geliefert und eingeblasen, 1,4 % mehr als im August und rund 3,0 % mehr als Vorjahr.



Regional sind die Pelletpreise in Nord/Ost und in der Mitte Deutschlands über alle Abnahmemengen im September im Vergleich zum Vormonat gestiegen. In Nord/Ost und in der Mitte notieren die Preise für 26 t Pellets derzeit bei 221,63 €/t (+0,8 %) bzw. 221,64 €/t (+1,7 %). Im Süden haben die Preise dagegen um rund 1,3 % auf 227,17 €/t nachgegeben.



Zugelegt haben die Preise bei Abnahme von 6 t Pellets im Süden (+1,3 % auf 241,16 €/t), in der Mitte (+1,5 % auf 238,36 €/t) und in Nord/Ost (+ 1,1 % auf 241,26 €/t).



Aufgrund der in den vergangenen Monaten stark gestiegenen Heizölpreise beträgt der auf die reinen Brennstoffkosten beschränkte Kostenvorteil von Pellets aktuell 36 %, gegenüber Gas liegt der Vorteil bei 20 %.