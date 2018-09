Parador hat neue Business Unit Commercial gegründet

Der Bauelementhersteller Parador hat seine Aktivitäten in drei neue Business Units gegliedert. Parallel dazu wurde auch das bislang von Frank Beerhorst geleitete Produktmanagement neu geordnet. Die Aktivitäten in den Produktbereichen Laminatboden, Modulare Böden und Vinylbeläge wurden in der Business Unit „Kunst- und Holzwerkstoffe“ zusammengefasst. Das Produktmanagement in diesem Bereich untersteht Christoph Wellekötter, der bei Parador bislang für elastische Bodenbeläge zuständig war.



Die Produktbereiche Holzboden, Paneele und Leisten bilden die Business Unit „Parkett und gestaltender Innenausbau“. Das Produktmanagement liegt bei Michael Meier, der Anfang September zu Parador gewechselt ist. Zuvor war er für verschiedene Bauelementhersteller tätig, unter anderem von Oktober 2007 bis Dezember 2016 als Mitglied der Geschäftsleitung von ter Hürne.



Für den Ausbau des weltweiten Objektgeschäfts hat Parador die neue Business Unit „Commercial“ gegründet, die künftig von Beerhorst geleitet wird. Alle drei Produktmanager bzw. Business Unit-Leiter berichten an Dirk Nowak, Geschäftsleiter Produkt & Marke bei Parador. Die Parador-Geschäftsführung setzt sich auch weiterhin aus Lubert Winnecken als Vorsitzendem und Hendrik Voß zusammen.