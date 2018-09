Orth übernimmt Standort Aachen von Sonnen Herzog

Die zur Hamburger Großhandelsgenossenschaft Mega gehörende Fußbodengroßhandel Orth wird von Sonnen Herzog den Niederlassungsstandort Aachen übernehmen. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde bereits unterzeichnet; die Transaktion soll mit Wirkung zum 1. November in Kraft treten. Mit diesem Schritt sollen die vertrieblichen Aktivitäten der beiden Unternehmen in Aachen gebündelt werden. Orth wird in diesem Zusammenhang seine bisherige Filiale in Aachen aufgeben und mit den dort beschäftigten Mitarbeitern an den Sonnen Herzog-Standort in der Lukasstraße umziehen. Die Niederlassung wird von Udo Peters geleitet.



Sonnen Herzog und Mega kooperieren seit Anfang des Jahres miteinander; zu diesem Zweck hat Mega eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 48 % an dem Unternehmen erworben. Sonnen Herzog verfügt neben der Zentrale in Düsseldorf zurzeit über 16 Niederlassungen in Nordrhein-Westfalen. Im Geschäftsjahr 2017 wurden mit rund 180 Mitarbeitern ein Umsatz von knapp 44 Mio € erwirtschaftet. Das Produktsortiment des Großhändlers erstreckt sich auf Farben, Tapeten, Bodenbeläge und Werkzeuge.



Orth gehört seit 2006 zur Mega-Unternehmensgruppe. Der Bodenbelagsspezialist hat neben seinem Stammsitz in Köln Niederlassungen in Aachen und Essen. Mega betreibt als Großhändler für Farben und Lacke, Boden- und Wandbeläge, Wärmedämmsysteme, Trockenbaustoffe sowie Maschinen und Werkzeuge rund 90 eigene Verkaufsstandorte in Deutschland. Hinzu kommen die Standorte von Orth sowie der beiden anderen Tochtergesellschaften SKV und MKB Mittelstandskreditbank. Werden außerdem die Standorte der fünf Kooperationspartner mitgezählt, verfügt Mega inzwischen über mehr als 130 Standorte.