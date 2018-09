Norwegen: Industrieholzpreise sind weiter gestiegen

Im August hat sich der in Norwegen in den Vormonaten verzeichnete Anstieg der Industrieholzpreise noch verstärkt. Nach Angaben der Statens Landbruksforvaltning (SLF) notierte der Industrieholzpreis über alle Holzarten im August mit durchschnittlich 292 nkr/m³ um 7,0 % über dem Vormonats- und um 43,3 % über dem Vorjahreswert. Für Fichten- (312 nkr/m³), Kiefern- (288 nkr/m³) und Laubindustrieholz (277 nkr/m³) mussten gegenüber dem Vormonat jeweils rund 7 % höhere Preise bezahlt werden.



Bei Fichten- (+3,0 % auf 519 nkr/m³) und Kiefernstammholz (+3,9 % auf 478 nkr/m³) ist die Preissteigerung nicht ganz so deutlich wie bei Industrieholz ausgefallen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat haben die Preise für sägefähiges Nadelrundholz jeweils um rund 12 % zugelegt.



Der Rundholzeinschlag hat im August im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,9 % auf 910.000 m³ nachgegeben. Geringere Einschlagsmengen als im Vorjahr hat SLF auch für Januar (-3,2 %), Februar (-2,0 %), März (-8,5 %) und Mai (-4,2 %) ausgewiesen. Die Rückgänge konnten durch höhere Rundholzmengen im April (+27,7 %), Juni (+2,0 %) und Juli (+6,9 %) ausgeglichen werden. Kumuliert über die ersten acht Monate ist das Einschlagsvolumen mit 7,354 Mio m³ nahezu stabil geblieben.