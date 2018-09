Neuhofer erweitert Lagerfläche auf 16.700 m²

Der österreichische Leistenhersteller Neuhofer hat seine Lagerfläche am Standort Zell am Moos mit dem im August abgeschlossenen Neubau einer weiteren Halle auf insgesamt 16.700 m² erweitert. Mit der neuen, 2.500 m² großen Halle will Neuhofer die kurzfristige Belieferung eines Neukunden sicherstellen, der einen Großauftrag bei Neuhofer platziert hat.



Im Rahmen der seit mehreren Jahren laufenden Erweiterungsmaßnahmen am Standort Zell hat Neuhofer seit dem Jahr 2015 insgesamt vier neue Lagerhallen errichtet bzw. erweitert. Zuletzt war im April die Fläche einer bestehenden Lagerhalle durch einen Zubau um 1.200 m² auf 3.000 m² ausgebaut worden. Im vierten Quartal 2015 hatte das Unternehmen ebenfalls eine bestehende Halle um 1.050 m² erweitert. Im vierten Quartal 2016 war eine 2.250 m² große Halle neu gebaut worden.