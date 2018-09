Neue Verordnungen zum ForstSchAusglG sind umstritten

Zahlreiche Organisation des Privat- und Kommunalwaldes haben in den vergangenen Wochen neue, auf dem Gesetz zum Ausgleich von Auswirkungen besonderer Schadensereignisse in der Forstwirtschaft (Forstschäden-Ausgleichsgesetz, ForstSchAusglG) basierende Verordnungen gefordert. Ziel ist es, das in Deutschland im Januar 2018 durch Sturm „Friederike“ und durch die im Jahresverlauf eingetretene Borkenkäferkalamität angefallene Schadholz besser vermarkten zu können. Die Befürworter versprechen sich dabei besonders Effekte durch die in §2 des ForstSchAusglG festgeschriebene Beschränkung der Holzeinfuhr.



In einigen, für die Forstwirtschaft zuständigen Landesministerien wird die mit Hilfe neuer Verordnungen erfolgende Aktivierung des ForstSchAusglG aber kritisch gesehen. Dies betrifft besonders Fragen zur EU-Konformität eines Importstopps. Auch die Forstchefkonferenz hat auf ihrer Sitzung am 12. September zuerst nur das Bundeslandwirtschaftministerium aufgefordert, eine entsprechende Datengrundlage für eine Entscheidung herzustellen.