Nettingsdorfer hat mit 135 Mio €-Investition begonnen

Gestern erfolgte bei der zur irischen Smurfit Kappa Group gehörenden Nettingsdorfer Papierfabrik in Haid bei Ansfelden/Österreich der Spatenstich für die im Dezember 2017 angekündigten Modernisierungsinvestitionen. Für rund 135 Mio € werden bis Mitte 2019 eine neue Voreindampfungsanlage eingebaut und bis Mitte 2020 ein Rückgewinnungskessel ausgetauscht. Die Aufträge zur den Anlagenlieferungen wurden im Juni an das Maschinenbauunternehmen Andritz vergeben.



Durch die Investitionen wird zum einen die Produktion von Zellstoff gesteigert, das bei Nettingsdorfer zu den Wellpappenrohpapieren Kraftliner braun und Deckenpapier weiterverarbeitet wird. Bislang werden an dem oberösterreichischen Standort von Smurfit Kappa jährlich 450.000 t Wellpappenrohpapier hergestellt. Genauere Angaben zur Produktionserweiterung liegen aber bislang noch nicht vor. Zum anderen soll die Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen der CO2-Ausstoß reduziert werden. Darüber hinaus wird er neue Rückgewinnungskessel auch zu einen höheren Stromproduktion beitragen.