Nächste ICDLI-Jahrestagung findet in Dublin statt

Das International Committee of the Decorative Laminates Industry (ICDLI) wird seine diesjährige Jahrestagung vom 10. bis 12. Oktober in Dublin/Irland durchführen. Das für den 11. und 12. Oktober vorgesehene Vortragsprogramm ist in die vier Bereiche „Design & Trends“, „Technik“, „Umwelt“ und „Markt“ mit insgesamt zehn Präsentationen gegliedert.



Im ersten Teil Design & Trends wird Heike Schlosser von Surteco auf weltweite Dekortrends eingehen. Maik Fischer, der bei der Koelnmesse seit April 2018 für die Interzum zuständig ist, wird einen Ausblick auf die im Mai 2019 anstehende Zuliefermesse abgeben. Jens Weberling (Interprint) berichtet über Erfahrungen im Digitaldruck, Rolf Wermelinger (Argolite) über die Vermarktung von Schichtstoffen. Im Technik-Teil gibt Dr. Lutz Reitzel (Resopal) einen Überblick über die Arbeit des technischen Ausschusses. Im Umwelt-Teil geht es vor allem um Formaldehyd- und VOC-Emissionen.



Markus Sander (Häcker Küchen) wird im Markt-Teil aktuelle Trends in der Küchenmöbelindustrie darstellen. Zum Schluss des Vortragsprogramms wird Markus Höchli (Argolite) Ergebnisse aus dem von der 2013 gegründeten Market Research Group des ICDLI erstellten Bericht über die europäischen Schichtstoffmärkte vorstellen.