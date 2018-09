Mosser hat Umsatz 2017 auf 129 Mio € gesteigert

Das österreichische Sägewerks- und Leimholzunternehmen Mosser hat mit den beiden Tochterunternehmen Mosser Holzindustrie und Mosser Leimholz 2017 eine Umsatzsteigerung von rund 10 % auf 129 Mio € erreicht. Davon sind 65 % auf die Leimholzproduktion in den beiden Werken Randegg und Perwarth entfallen. Auch zum Exportanteil des Umsatzes von 60 % haben die beiden Leimholzwerke in einem stärkeren Umfang als das Sägewerk in Wolfpassing-Zarnsdorf beigetragen.



In dem 2008 in Betrieb genommenen Sägewerk wurden im vergangenen Jahr 250.000 m³ Nadelschnittholz und in den beiden Leimholzwerken 200.000 m³ Brettschichtholz hergestellt. Auf den 2017 modernisierten Anlagen für keilgezinkten Latten wurden 20.000 m³ produziert. Für das laufende Geschäftsjahr geht das Unternehmen laut einem Bericht der Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) über den Tag der offenen Tür des Unternehmens am 22. September von einer weiteren, deutlichen Umsatzsteigerung aus.