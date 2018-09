Möllers wird Geschäftsführer in Eurobaustoff-Zentrallager

Zum 17. September hat Tobias Möllers die Geschäftsführung des Eurobaustoff-Zentrallagers Westfalen am Standort Bergkamen übernommen. Er folgt damit auf Dieter Brüschle nach, der von 1998 bis 2011 als Spartengeschäftsführer für die BayWa AG tätig und im März 2011 als Geschäftsführer zur Eurobaustoff Zentrallager Westfalen GmbH & Co. KG gewechselt war.



Möllers kommt von der Wedi GmbH, einem Hersteller von Polystyrol-Bauelementen, zu Eurobaustoff. Er hatte dort seit 1992 verschiedene Positionen, zuletzt war er von Juli 2012 bis November 2015 Hauptabteilungsleiter Auftragszentrum, danach bis September Bereichsleiter Customer Service Center & Logistics. In beiden Positionen war er unter anderem für die Wedi-Tochtergesellschaft Wedi Logistik GmbH tätig.