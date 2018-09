Möbelindustrie erreicht erneut Auftragsplus von 5 %

Der Auftragseingang der auf den „Residential-Bereich“ ausgerichteten US-amerikanischen Möbelhersteller hat im Juni gegenüber Vorjahr erneut um 5 % auf 2,537 Mrd US$ zugenommen. Laut dem monatlichen Konjunkturbericht des Beratungsunternehmens Smith Leonard haben dabei 51 % der befragten Unternehmen einen Zuwachs verzeichnet. Bereits im Februar und Mai hatte sich der Auftragseingang um jeweils 5 % erhöht. Am stärksten ist der Anstieg im ersten Halbjahr im April (+15 %) ausgefallen. Im Januar und März lagen die Steigerungsraten bei jeweils 2 %. Ein Rückgang beim Auftragseingang war zuletzt im Dezember ausgewiesen worden.



Der Auftragsbestand hat sich im Mai um 7 % auf 2,143 Mrd US$ verbessert. Hier wurde lediglich in den ersten beiden Monaten Januar (-1 %) und Februar (-2 %) ein Minus registriert. Im März hatte sich der Auftragsbestand wieder leicht um 1 % erhöht und war im April (+6 %) und Mai (+5 %) dann wieder deutlicher gestiegen.



Der Umsatz ist im Juni um 2 % auf 2,656 Mrd US$ und damit gleich stark wie bereits im Mai gewachsen. Insgesamt ist die Entwicklung beim Umsatz im ersten Halbjahr allerdings uneinheitlich ausgefallen. Im Januar und März war der Wert jeweils auf dem Vorjahresniveau stabil geblieben. Im Februar wurde ein Anstieg von 3 % und im April ein zweistelliges Umsatzplus von 10 % erreicht.



Kumuliert über die ersten sechs Monate hat der Umsatz um 3 % auf 14,182 Mrd US$ zugelegt. Der Auftragseingang hat sich im ersten Halbjahr um 6 % auf 14,512 Mrd US$ erhöht.