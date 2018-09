Metsä Wood: Produktion in Pärnu läuft in drei Schichten

Die finnische Metsä Group hat ihr neues Birkensperrholzwerk im estnischen Pärnu am 27. August offiziell in Betrieb genommen, nachdem zuvor verschiedene Testläufe und Qualitätsprüfungen stattgefunden hatten. Derzeit läuft die Sperrholzproduktion fünf Tage pro Woche im Dreischichtbetrieb. Nach zwölf Neueinstellungen im September sind inzwischen 87 Mitarbeiter in dem Werk beschäftigt. Im Zusammenhang mit der geplanten Verlagerung der Veredelung vom finnischen Standort Suolahti nach Pärnu werden Ende Januar 2019 voraussichtlich 30 weitere Mitarbeiter eingestellt. Mittelfristig soll die Mitarbeiterzahl am Standort insgesamt auf rund 200 steigen.



Metsä hatte im August 2017 mit dem Bau des auf eine Jahreskapazität von 50.000 m³ ausgelegten Sperrholzwerkes begonnen. Das Investitionsvolumen für die Produktion und ein Verwaltungsgebäude wird mit rund 55 Mio € angegeben. Die Gebäude wurden von der estnischen Nordecon errichtet. Die Produktionsanlagen lieferte die finnische Raute. Ende 2019 soll das Werk seine volle Kapazität erreichen.