Lenzing-Aktie bricht nach Baustopp-Ankündigung ein

Nach der Ankündigung eines Ausbaustopp des US-amerikanischen Lyocell-Werks in Mobile/Alabama gestern Abend ist die Aktie von Lenzing heute um über 15 % eingebrochen. Nach dem gestrigen Schlusskurs von 104,30 € ist die Aktie des im ATX gelisteten Faserherstellers heute auf ein Tages- und damit auch Jahrestief von 88 € gefallen und liegt aktuell bei knapp über 90 €. Den höchsten Stand hatte die Lenzing-Aktie Anfang Oktober mit über 133 € erreicht.



In einer gestern nach 20 Uhr verschickten Ad-hoc-Mitteilung hat Lenzing die Vorstandsentscheidung zum vorübergehenden Stopp des Ausbaus der Lyocell-Kapazitäten in Mobile bekannt gegeben. Der Schritt wird mit der steigenden Wahrscheinlichkeit höherer Handelszölle und einer möglichen Überschreitung der Baukosten aufgrund des boomenden US-Arbeitsmarktes begründet.