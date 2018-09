Kächelein scheidet aus Hagebau-Geschäftsführung aus

Kai Kächelein, in der Hagebau-Geschäftsführung für den Bereich Einzelhandel Vertrieb & Marketing zuständig, wird auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausscheiden. Bis zur Bestimmung eines Nachfolgers werden die Aufgaben von Kächelein kommissarisch von Thorsten Kreft übernommen, der im Bereich Hagebau Einzelhandel für die Bereiche Category Management und strategische Geschäftsfeldentwicklung verantwortlich ist.



Kächelein und Kreft, damals Geschäftsführer der Zeus Zentrale für Einkauf und Service, waren zum 1. Januar 2013 zusätz-lich in die Hagebau-Geschäftsführung berufen worden. Zuvor hatten die früheren Zeus-Mitgesellschafter EK/Servicegroup und E/D/E Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler ihre Anteile auf die Hagebau übertragen, so dass Zeus zur 100 %igen Hagebau-Tochtergesellschaft geworden war. Zum 1. Januar 2018 wurde Zeus in die Hagebau integriert.