J&F will von Eldorado Brasil-Verkauf zurücktreten

Die brasilianische Holdinggesellschaft J&F Investimentos will von der Anfang September 2017 erreichten Vereinbarung zum Verkauf ihrer Beteiligung an dem Zellstoffhersteller Eldorado Brasil Celulose an die Paper Excellence Group zurücktreten. Als Begründung hat die von der Familie Batista kontrollierte Holding in einer CVM-Börsenmitteilung angeführt, dass die Transaktion nicht wie vereinbart innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abgeschlossen wurde.



Nach Vertragsunterzeichnung hatte die von der Paper Excellence Group für die Übernahme von Eldorado Brasil gegründeten CA Investment Brazil S.A. von J&F Investimentos und mehreren Minderheitsgesellschaftern bereits 49,41 % der Anteile an Eldorado Brazil übernommen. Für die Übertragung der restlichen, von J&F Investimentos gehaltenen 50,59 % der Anteile war ein Kaufpreis von rund 4 Mrd Real (umgerechnet 960 Mio US$ bzw. 830 Mio €) vereinbart worden.



J&F Investimentos ist laut der am 4. September veröffentlichten Mitteilung von Eldorado Brasil derzeit mit 50,59 % an dem Zellstoffhersteller beteiligt. Die verbleibenden 49,41 % werden von der CA Investment Brazil S.A. gehalten. Die Paper Excellence B.V. hat nach dem Rückzug von J&F Investimentos an einem Schiedsgericht in São Paulo eine Klage gegen Eldorado Brasil und gegen die Holdinggesellschaft eingereicht. Das Unternehmen besteht auch weiterhin auf der Übertragung der restlichen Anteile.