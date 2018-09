Investor will Leimholzwerk von ArkLam wiedereröffnen

Eine texanische Investorengruppe will das seit 2015 geschlossene US-amerikanische Leimholzwerk von Arkansas Lamination (ArkLam) in Magnolia/Arkansas als Brettsperrholzwerk wiedereröffnen. Die Arkansas Economic Development Commission (AEDC) hat am 13. September Fördermittel in Höhe von 750.000 US$ für den Hauptgesellschafter Texas CLT LLC zur Verfügung gestellt.



Vor der Wiederinbetriebnahme des Werks sollen in einem ersten Bauabschnitt rund 3 Mio US$ investiert werden. Brant Cobb, geschäftsführender Gesellschafter von Cobb Lumber und COO von Texas CLT, begründet die Investitionsentscheidung mit den in Magnolia trotz der Werksschließung 2015 weiterhin verfügbaren Arbeitskräften sowie dem günstigen Zugang zu Schnittholz in der Region.