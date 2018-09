Homag-CEO Paasivaara wird in Dürr-Vorstand berufen

Der seit Mitte Juni 2015 amtierende Vorstandsvorsitzende der Homag Group AG, Pekka Paasivaara, wird zum 1. Januar 2019 in den Vorstand des übergeordneten Dürr-Konzerns aufrücken. Damit wird der bislang aus Ralf W. Dieter als Vorsitzendem, Carlo Crosetto als CFO und Dr. Jochen Weyrauch bestehende Dürr-Vorstand um ein Mitglied erweitert. Paasivaara wird innerhalb des Dürr-Vorstands das neugeschaffene konzernweite Ressort „Operational Excellence“ übernehmen und damit für die Optimierung betrieblicher Abläufe verantwortlich sein. Seine Position als Homag-Vorstandsvorsitzender wird er behalten; dem Homag-Vorstand gehört zudem Franz Peter Matheis als CFO an. Mit der Berufung Paasivaaras in den Dürr-Vorstand sind dort jetzt alle drei Teilkonzerne (Dürr, Schenck, Homag) vertreten.



Auf Verbandsebene gehört Paasivaara seit Mai 2016 dem Vorstand des VDMA-Fachverbands Holzbearbeitungsmaschinen an. Er war dort im Mai 2016 neu gewählt worden.