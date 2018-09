Höchstes deutsches Holzhaus wird in Hamburg geplant

Bis zum Jahr 2021 soll in Hamburg das mit insgesamt 19 Etagen höchste Holzhochhaus Deutschlands errichtet werden. Aufgrund der wassernahen Lage in der Hafencity wird der Turm sowie ein Riegelgebäude mit sieben Etagen auf einem dreigeschossigen Sockel in konventioneller Bauweise geplant. Im Gegensatz zu bislang realisierten vergleichbaren Projekten sollen tragende Konstruktion und Geschossdecken von Turm und Riegelgebäude nicht in Holzhybridbauweise, sondern vollständig aus industriell vormontierten Holzmodulen errichtet werden. Dabei ist unter anderem der Einsatz von Brettsperrholz und Brettschichtholz sowie Furnierschichtholz vorgesehen.



Gebaut werden soll der Gebäudekomplex von der Garbe Immobilien-Projekte. Für das Projekt wurde bereits ein Vorbescheid nach Paragraph 63 Hamburgische Bauordnung (HBauO) erteilt, in dem vor allem Fragen der brandschutztechnischen Grundlagen erörtert wurden. Derzeit läuft die Entwurfsplanung, die voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen werden kann. Anfang nächsten Jahres soll anschließend der Bauantrag gestellt werden, im dritten Quartal dann der Baubeginn erfolgen.



Das Gesamtvolumen der geplanten Investition beläuft sich nach derzeitigem Planungsstand auf rund 100 Mio €. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit insgesamt 492.000 €. Die Bruttogeschossfläche des Komplexes wird mit 22.000 m² angegeben, die sich auf 12.000 m² in dem nach früheren Angaben 64 m hohen Turm, 6.000 m² im Riegelgebäude und 4.000 m² in den drei Sockelgeschossen verteilen.