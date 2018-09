Herman Miller steigert Umsatz auch im neuen Geschäftsjahr

Der US-amerikanische Büromöbelhersteller Herman Miller hat seinen Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 um 7,6 % auf 624,6 Mio US$ gesteigert. Damit hat sich die seit dem zweiten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres wieder verzeichnete positive Umsatzentwicklung fortgesetzt. Im aktuellen Berichtszeitraum haben alle Geschäftsbereiche zu dem Wachstum beigetragen. Am stärksten ist der Anstieg im Segment „ELA“ (+23,6 % auf 115,4 Mio US$) ausgefallen. Der Geschäftsbereich „Consumer“ hat um 6,0 % auf 88,2 Mio US$ zugenommen und auch in „North America“ (+4,6 % auf 343,7 Mio US$) hat Herman Miller wieder ein Umsatzplus erreicht, nachdem hier im ersten Quartal noch ein Rückgang von 3,7 % ausgewiesen werden musste. Im Geschäftsbereich „Specialty“ hat sich der Umsatz um 2,9 % auf 77,3 Mio US$ erhöht.



Der Auftragseingang hat im ersten Quartal ebenfalls um 6,0 % auf 630,6 Mio US$ zugelegt. Davon entfielen 345,0 Mio US$ auf North America (+3,0 %), 125,0 Mio US$ auf ELA (+15,2 %), 80,5 Mio US$ auf Consumer (+5,8 %) und 80,1 Mio US$ (+6,2 %) auf Specialty.



Die Ergebniskennzahlen haben sich im ersten Quartal hingegen erneut uneinheitlich entwickelt. Während das bereinigte EBITDA (+7,3 % auf 73,6 Mio US$) und das Nettoergebnis (+8,5 % auf 35,9 Mio US$) jeweils gestiegen sind, hat das operative Ergebnis um 6,3 % auf 46,0 Mio US$ nachgegeben.



Seit Beginn des laufenden Geschäftsjahres erfolgt die Umsatzdarstellung auf Basis des Rechnungslegungsstandards „ASC 606". Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 rechnet Herman Miller mit einem Umsatz in Höhe von 635-655 Mio US$. Das entspräche einem organischen Wachstum von 5 % ausgehend vom Mittelwert der Prognose d.h. beim Erreichen eines Umsatzes in Höhe von 645 Mio US$.