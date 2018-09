Henkel baut Innovationszentrum für Klebstofftechnologien

Der Chemiekonzern Henkel hat am 12. September den Grundstein für ein globales Innovationszentrum für Klebstofftechnologien gelegt. Insgesamt werden über 130 Mio € in den Bau eines siebengeschossigen Gebäudes auf dem Gelände der Konzernzentrale in Düsseldorf investiert. Nach der bis Ende 2020 geplanten Fertigstellung sollen darin mehr als 350 Mitarbeiter aus den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktentwicklung, Applikationstechnologie, Technischer Service und Innovation zusammengezogen werden. Bislang sind diese auf mehrere Gebäude des Standorts verteilt. Auf einer Gesamtfläche von rund 50.000 m² stehen den Beschäftigten dann zahlreiche Labore, Forschungs- und Testeinrichtungen, Büroarbeitsplätze und Konferenzräume zur Verfügung. Durch ein modulares Konzept bietet das neue Innovationszentrum zudem Möglichkeiten für eine zukünftige Erweiterung.



Neben den Einrichtungen für Forschung und Produktentwicklung ist in dem Neubau auch Platz für ein Kundenzentrum vorgesehen. Im direkten Austausch mit Kunden unter anderem aus der Holz- und Möbelindustrie sowie in enger Abstimmung mit internationalen Entwicklungs- und Anwendungszentren des Unternehmensbereiches „Adhesive Technologies“ sollen in dem Innovationszentrum nach Angaben von Henkel maßgeschneiderte Lösungen für lokale Märkte entwickelt werden.