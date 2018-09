Fries eröffnet neue Produktausstellung in Lübeck

Der Holz- und Bodenbelagshändler Fries wird am kommenden Freitag an seinem Standort Lübeck ein neues Ausstellungshaus eröffnen. Auf einer Fläche von rund 1.000 m² werden dort vor allem die drei Produktgruppen Bauelemente (Innentüren, Haustüren, Fenster), Bodenbeläge und Holzwerkstoffe präsentiert.



Die Fries-Gruppe mit Hauptsitz in Kiel ist derzeit mit 14 Standorten in Nord- und Ostdeutschland sowie einer Niederlassung in Tønder/Dänemark vertreten. Das Handelsprogramm umfasst Bauelemente, Bodenbeläge, Holzwerkstoffe, Holz sowie Öle/Lacke/Kleber.