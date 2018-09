Forte hat Umsatz im zweiten Quartal um 6,4 % gesteigert

Das Umsatzwachstum des polnischen Kastenmöbelherstellers Forte hat sich im zweiten Quartal mit einem Anstieg von 6,4 % auf 258,0 Mio Zloty wieder beschleunigt. Im ersten Quartal (+0,6 %) sowie im Gesamtjahr 2017 (+0,5 %) hatte der Umsatz das Vorjahresniveau nur geringfügig überschritten.



Kumuliert über die ersten sechs Monate hat Forte ein Umsatzplus von 3,2 % auf 553,5 Mio Zloty erreicht. Davon wurde mit 51,7 % gut die Hälfte im DACH-Raum erwirtschaftet. Der Umsatzanteil von Nordwesteuropa belief sich auf 19,3 %, der von Zentral- und Südeuropa auf 12,2 %. Die restlichen 16,8 % entfielen auf den polnischen Heimatmarkt.



Auch die Ergebniskennzahlen haben sich im zweiten Quartal wieder verbessert. So ist das EBIT um 34,4 % auf 32,2 Mio Zloty gestiegen; das EBITDA hat sich noch stärker um 46,0 % auf 34,6 Mio Zloty erhöht. Die EBITDA-Marge hat sich dadurch um 3,8 Prozentpunkte auf 13,4 % verbessert. Den Anstieg führt Forte auf die Inbetriebnahme des eigenen Rohspanplattenwerks in Suwalki zurück. Über den neu errichteten Standort will Forte die Rohspanplattenversorgung seiner vier Möbelwerke künftig schrittweise selbst übernehmen. Nach Unternehmensangaben mussten im zweiten Quartal aufgrund der vorhandenen Lagerbestände zum Teil noch extern zugekaufte Spanplatten zur Produktion verwendet werden. Daher spiegelt die für das zweite Quartal ausgewiesene EBITDA-Marge nicht in vollem Umfang die erwartete positive Ergebnisauswirkung wider, die das Unternehmen bei der ausschließlichen Verwendung von Spanplatten aus eigener Fertigung voraussichtlich erzielen wird. Forte geht davon aus, dass die volle Produktionskapazität in Suwalki Ende des dritten bzw. Anfang des vierten Quartals erreicht werden wird.



Aufgrund der negativen Entwicklung im ersten Quartal hat das EBIT kumuliert über die ersten sechs Monate mit 39,1 Mio Zloty das Vorjahresniveau um knapp ein Drittel verfehlt; das EBITDA ist im ersten Halbjahr um 17,4 % auf 57,9 Mio Zloty gesunken.