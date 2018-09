Follmann hat Küster zum zweiten Geschäftsführer bestellt

Die Follmann GmbH & Co. KG hat ihre Geschäftsführung erweitert. Seit dem 1. September wird der bisherige Alleingeschäftsführer Dr. Jörg Seubert von Dr. Jörn Küster unterstützt. Küster ist von der Klebchemie M.G. Becker (Kleiberit) zu Follman gewechselt. Bei Kleiberit war er ab Januar 2008 zunächst Business Manager FAST (Filter, Automotive, Sandwich, Textil) Europe. Im Januar 2014 übernahm er in gleicher Funktion zusätzlich die Region Nord- und Südamerika.



Zuvor war er ab September 2000 auf verschiedenen Positionen für den Huntsman-Geschäftsbereich „Polyurethanes“ am italienischen Standort Varese tätig. Bis Januar 2002 war er Application Leader Composite Panels, von März 2002 bis März 2006 dann Technical Service Representative Emerging Markets / Rigid Foam. Anschließend war er bis zu seinem Ausscheiden Leader PIR-system development Composite Panels bei Huntsman.