Finke schließt Neuausrichtung nach Sägewerksbrand ab

Finke Holztechnik in Hopsten-Schale/Nordrhein-Westfalen hat im Verlauf des Sommers alle Anlagen in den drei neuen Geschäftsbereichen Verpackung, Schalungsbau und Zuschnitt in den Volllastbetrieb überführt. Über die seit Mai 2017 im Handelsregister eingetragene Firma ist von Marcel Finke nach dem Brand des Sägewerks am 20. Januar 2016 die Ausrichtung des damals noch als Finke Sägewerk & Holzhandel firmierenden Unternehmens umfassend umgestaltet worden. So wurden die Wiederaufbaupläne für das Sägewerk wenige Wochen nach dem Brand fallengelassen. Im Zuge der Neuausrichtung hat Finke neben den Sägewerksplänen auch den eigenständigen Holzhandel aufgegeben und ist stattdessen eine Kooperation mit der Müller Holzgroßhandel mit Sitz in Mettlach-Wehingen/Saarland eingegangen.



Statt dem Wiederaufbau in ähnlicher Form wurden die bei dem Brand in geringerem Umfang beschädigten Teile der Sägewerkshalle zu einer neuen, 1.800 m² großen Halle für Müller umgebaut. Müller hat so seinen auf Plattenwerkstoffe ausgerichteten Großhandel auf Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und die Niederlande ausweiten können. Der neue Standort von Müller wird seit Mai 2017 von Finke geleitet. Der Holzhandelsstandort ist aber auch für die Rohmaterialbeschaffung und den Vertrieb der von Finke nach dem Brand deutlich erweiterten Verpackungsproduktion sowie den neu aufgebauten Geschäftsbereichen Schalungsbau und Zuschnitt von Bedeutung. Für beide Geschäftsbereiche hat Finke auf dem rund 10.000 m² großen Werksgelände eine zweite, 1.200 m² große Halle errichtet. In dieser wurden in den vergangenen zwei Jahren eine Optimierkapplinie von Dimter und eine Plattenzuschnittanlage von der Otto Mayer Maschinenfabrik installiert. Die Zuschnittanlage wird dabei sowohl für die Produktion von Schalungen als auch für die Serien- und Einzelproduktion von Kisten genutzt. In einer dritten Halle wurde eine Hobellinie installiert. Die auf der Anlage produzierten Sonderprofile werden für Verpackungen und Schalungen verwendet.