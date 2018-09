Eucatex und Duratex haben Asset-Swap abgeschlossen

Der brasilianische Holzwerkstoffhersteller Duratex hat am 31. August den Verkauf der Hartfaserplattenproduktion am Standort Botucatu/São Paulo an Eucatex abgeschlossen. Duratex hat im Gegenzug von Eucatex eine Forstplantage am Standort Capão Bonito/São Paulo übernommen. Entsprechende Pläne waren von beiden Unternehmen am 31. Januar bekannt gegeben und die Transaktion anschließend Ende Mai bei der brasilianischen Wettbewerbsbehörde CADE zur Genehmigung angemeldet worden. Der Tausch der Vermögenswerte wurde von CADE Anfang August ohne Auflagen genehmigt.



Eucatex hat mit der Akquisition der Duratex-Aktivitäten die eigenen Harftfaserplatten-Kapazitäten von bislang 240.000 m³/Jahr deutlich erweitert. Über die drei auf eine Gesamtkapazität von 200.000 m³/Jahr ausgelegten Produktionslinien will das Unternehmen sowohl in Brasilien als auch auf Exportmärkten Marktanteile hinzugewinnen. Eucatex ist in Botucatu bislang mit einem Spanplattenwerk sowie einer Laminatbodenproduktion vertreten. An dem zweiten Standort Salto betreibt das Unternehmen neben einer MDF/HDF-Dünnplattenanlage zwei Produktionslinien für Hartfaserplatten.