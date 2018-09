Elk konzentriert Fertighausproduktion in Schrems

Der österreichische Fertighaushersteller Elk Fertighaus verlagert die Produktion von jährlich rund 200 Fertighäusern vom tschechischen Standort Planá nach Schrems. In die in Plana frei werdenden Produktionshallen zieht die ebenfalls am Standort angesiedelte konzerneigene Fenster- und Türenfertigung der Windowstar ein, die Kapazität von bislang jährlich rund 50.000 Fenster- und Haustüren wird im Zuge dessen ausgebaut. Die Maßnahmen sollen bereits im Laufe des kommenden Jahres abgeschlossen werden.



Mit der Verlagerung von Planá nach Schrems konzentriert Elk seine gesamte Fertighausproduktion an einem Standort. Nach Investitionen in Höhe von 1,5 Mio € im laufenden Jahr sollen in Schrems kurzfristig weitere 3 Mio € für die Erneuerung des Maschinenparks investiert werden. Damit kann die Fertighausproduktion in Schrems auf etwa 1.500 Einheiten/Jahr gesteigert werden. Weitere 70 Arbeitsplätze werden durch die Konzentration auf den österreichischen Standort geschaffen, so dass die Zahl der Mitarbeiter in Schrems im kommenden Jahr auf etwa 850 steigen wird.